Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары. Фото дня

13 января 2024 года, поселок Шушары, Пушкинский район Санкт-Петербурга. Дым поднимается над горящим складом маркетплейса Wildberries на Московском шоссе. Пожару был присвоен наивысший — пятый — номер сложности. Огонь удалось локализовать на площади 70 тыс. кв. метров. Все товары сгорели, но WB обещает компенсировать продавцам их стоимость. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность проводки. Врио главы Госстройнадзора заявил, что склад работал незаконно, но в самой компании это отрицают.