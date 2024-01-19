Визуал
19.01.2024 / 15:23

Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Фотогалерея

Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Фотогалерея
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. По традиции в этот день верующие окунаются в прорубь. В Москве специально к празднику оборудовали почти 50 прорубей. Как проходили крещенские купания по всей России — в фотогалерее RTVI.

Астрахань
Павел Симаков / ТАСС

Железноводск
Елена Афонина / ТАСС

Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Ивановская область
Владимир Смирнов / ТАСС

Иркутск
Евгений Коноплев / ТАСС

Иркутск
Евгений Коноплев / ТАСС

Иркутск
Евгений Коноплев / ТАСС

Иркутск
Евгений Коноплев / ТАСС

Калининградская область
Виталий Невар / ТАСС

Киргизия, Бишкек
Владислав Ногай / ТАСС

Киргизия, Бишкек
Владислав Ногай / ТАСС

Красногорск
Maxim Shipenkov / EPA / TASS

Красногорск
Maxim Shipenkov / EPA / TASS

Ленинградская область
Петр Ковалев / ТАСС

Ленинградская область
Петр Ковалев / ТАСС

Ленинградская область
Петр Ковалев / ТАСС

Москва
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Москва
Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Мурманск
Лев Федосеев / ТАСС

Новосибирск
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирск
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирск
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирск
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирск
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирская область
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Приморский край, Владивосток
Юрий Смитюк / ТАСС

Приморский край, Владивосток
Юрий Смитюк / ТАСС

Приморский край, Владивосток
Юрий Смитюк / ТАСС

Приморский край, Владивосток
Юрий Смитюк / ТАСС

Приморский край, Владивосток
Юрий Смитюк / ТАСС

Ростов-на-Дону
Эрик Романенко / ТАСС

Ростов-на-Дону
Эрик Романенко / ТАСС

Ростов-на-Дону
Эрик Романенко / ТАСС

Рязань
Александр Рюмин / ТАСС

Рязань
Александр Рюмин / ТАСС

Ставрополь
Иван Высочинский / ТАСС

Ставрополь
Иван Высочинский / ТАСС

Ставрополь
Иван Высочинский / ТАСС

Тюменская область, Тобольск
Донат Сорокин / ТАСС

Тюменская область, Тобольск
Донат Сорокин / ТАСС

Тюменская область, Тобольск
Донат Сорокин / ТАСС

Максим Кардопольцев