Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Фотогалерея

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. По традиции в этот день верующие окунаются в прорубь. В Москве специально к празднику оборудовали почти 50 прорубей. Как проходили крещенские купания по всей России — в фотогалерее RTVI.
Астрахань Павел Симаков / ТАСС
Железноводск Елена Афонина / ТАСС
Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Ивановская область Владимир Смирнов / ТАСС
Иркутск Евгений Коноплев / ТАСС
Иркутск Евгений Коноплев / ТАСС
Иркутск Евгений Коноплев / ТАСС
Иркутск Евгений Коноплев / ТАСС
Калининградская область Виталий Невар / ТАСС
Киргизия, Бишкек Владислав Ногай / ТАСС
Киргизия, Бишкек Владислав Ногай / ТАСС
Красногорск Maxim Shipenkov / EPA / TASS
Красногорск Maxim Shipenkov / EPA / TASS
Ленинградская область Петр Ковалев / ТАСС
Ленинградская область Петр Ковалев / ТАСС
Ленинградская область Петр Ковалев / ТАСС
Москва Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Москва Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Мурманск Лев Федосеев / ТАСС
Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирск Кирилл Кухмарь / ТАСС
Новосибирская область Кирилл Кухмарь / ТАСС
Приморский край, Владивосток Юрий Смитюк / ТАСС
Приморский край, Владивосток Юрий Смитюк / ТАСС
Приморский край, Владивосток Юрий Смитюк / ТАСС
Приморский край, Владивосток Юрий Смитюк / ТАСС
Приморский край, Владивосток Юрий Смитюк / ТАСС
Ростов-на-Дону Эрик Романенко / ТАСС
Ростов-на-Дону Эрик Романенко / ТАСС
Ростов-на-Дону Эрик Романенко / ТАСС
Рязань Александр Рюмин / ТАСС
Рязань Александр Рюмин / ТАСС
Ставрополь Иван Высочинский / ТАСС
Ставрополь Иван Высочинский / ТАСС
Ставрополь Иван Высочинский / ТАСС
Тюменская область, Тобольск Донат Сорокин / ТАСС
Тюменская область, Тобольск Донат Сорокин / ТАСС
Тюменская область, Тобольск Донат Сорокин / ТАСС