Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Фото дня

3 декабря 2024 года, Сеул, Южная Корея. Жители южнокорейской столицы смотрят прямую ТВ-трансляцию президента Юн Сок Ёля, который объявил о введении в стране военного положения. Свое решение глава государства объяснил необходимостью защиты демократии и населения от северокорейской угрозы. По его приказу силовики заблокировали здание парламента, чтобы не позволить депутатам попасть внутрь и проголосовать за отмену военного положения, но те все равно смогли это сделать. Согласно Конституции Южной Кореи, большинством голосов присутствующих на заседании Национальная ассамблея вправе аннулировать президентское решение.