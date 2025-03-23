Протесты против задержания мэра Стамбула. Фото дня

23 марта 2025 года, Стамбул, Турция. Акции протеста против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Протесты в Турции продолжаются с 19 марта, когда Имамоглу задержали по обвинению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. 23 марта суд отправил его под арест, а МВД объявило об отстранении политика от исполнения обязанностей мэра Стамбула.

Акции протеста против задержания Имамоглу сопровождаются столкновениями с полицией. Полицейские применяют слезоточивый газ и водометы. МВД Турции отчиталось о задержании более 700 демонстрантов.

AFP называет протесты в Турции крупнейшими с 2013 года. По подсчетам агентства, 22 марта акции в поддержку Имамоглу прошли прошли как минимум в 55 провинциях Турции из 81-й, что составляет более двух третей территории страны.

Сам Имамоглу, которого считают главным политическим соперником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отверг все обвинения и заявил, что не намерен сдаваться. По его делу проходят еще около ста фигурантов.