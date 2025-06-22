Разрушения и воронки: последствия удара США по иранскому ядерному комплексу Фордо

22 июня 2025 года, подземный ядерный комплекс Фордо, Иран. Американская компания Maxar Technologies опубликовала снимки, на которых видны последствия авиаударов США по иранскому ядерному объекту Фордо.

На фото можно увидеть шесть воронок от противобункерных бомб GBU-57. Воронки располагаются на вершине горного хребта над подземным комплексом.

Судя по следам попаданий, стратегические бомбардировщики B-2 Spirit били не по входам в ядерный объект, а пытались пробить скальную толщу, чтобы уничтожить сам завод по обогащению урана. Воронки от противобункерных бомб могут быть небольшого размера, так как сам взрыв происходит на несколько десятков метров ниже.

По мнению аналитиков, целью ударов мог быть каскадный зал, в котором располагаются центрифуги для обогащения урана. Как считают специалисты, для этого необходимо было попасть как минимум двумя бомбами в одну точку — GBU-57 способна пробить 60 м скальной породы, тогда как Фордо находится на глубине 90 м. Судя по снимкам, сделать этого не удалось. По данным Maxar, атака привела к разрушениям на поверхности, завалены входы в тоннели, вокруг комплекса — серо-синий налет.

Пентагон сообщил, что на Фордо были сброшены две противобункерные бомбы GBU-57, на два других комплекса Натанз и Исфахан — еще 14. В Иране утверждают, что ядерные объекты не получили существенных повреждений от бомбардировки.

Иранские власти заявили, что оборудование и запасы урана были эвакуированы перед американской атакой. Это также подтверждается снимками Maxar, на которых зафиксировано передвижение грузовиков и техники у входов в Фордо в четверг и пятницу — незадолго до авиаударов США.