Река Чикаго позеленела в честь Дня святого Патрика. Фото дня

15 марта 2025 года, Чикаго, США. Реку Чикаго окрасили в зеленый цвет в честь ежегодного празднования Дня святого Патрика.

Эта традиция восходит к 1962 году. Тогдашний мэр Чикаго хотел покрасить зеленым озеро Мичиган, но понял, что это слишком амбициозная задача и решил остановиться на реке. Для ее окрашивания используется порошок на растительной основе. Река остается зеленой несколько дней, но цвет сохраняет яркость лишь несколько часов.

День святого Патрика ― покровителя Ирландии ― празднуется 17 марта. По легенде этот святой принес на остров письменность и изгнал оттуда змей.