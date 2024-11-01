31 октября звезды Голливуда отмечали Хэллоуин и продемонстрировали свои наряды на вечеринках и в соцсетях. «Королевой праздника» ежегодно называют модель и телеведущую Хайди Клум, которая на каждый праздник примеряет сложные образы культовых персонажей, в этот раз она вместе с мужем Томом Каулитцем перевоплотились в пришельцев из фильма «Инопланетянин». Также необычный костюм продемонстрировала Ким Кардашьян, представ в образе «аллигатора-альбиноса». Певица Лиззо высмеяла серию «Южного Парка», в котором препарат для похудения «Оземпик» назвали ее именем, и предстала в образе упаковки этого средства. Другие необычные наряды звезд на Хэллоуин — в фотогалерее RTVI.

Пэрис Хилтон: Мия из «Криминального чтива»
@parishilton

Lizzo: «Оземпик»
@lizzobeeating

Барбара Палвин и Дилан Спроус: Эмми Россум и Джерард Батлер из «Призрака оперы»
@realbarbarapalvin

Селена Гомес: Алиса
@selenagomez

Хайди Клум: И Ти
@heidiklum

Ким Кардашьян: Рептилоид (Она сама предпочитает Аллигатор-альбинос)
@kimkardashian

Кристина Агилера: Дракула
@xtina

Кайли Дженнер: Барбарелла
@kyliejenner

Сабрина Карпентер: фея Динь-Динь
@sabrinatourinfo

М. Найт Шьямалан: Джокер
Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images

Ирина Шейк: Лара Крофт
@irinashayk