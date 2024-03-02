Родные заложников ХАМАС прошли пешком от сектора Газа до Иерусалима. Фото дня

2 марта 2024 года, Иерусалим, Израиль. Родные и близкие заложников, захваченных боевиками ХАМАСа в приграничных районах 7 октября 2023 года, прошли четырехдневным маршем от границы сектора Газа до Иерусалима. Они требуют принять меры к немедленному освобождению всех пленников. Граждане Израиля и немногочисленные иностранцы были похищены во время нападения палестинских боевиков прошлой осенью и с тех пор удерживаются в секторе Газа. Некоторые из них погибли или получили ранения в результате израильских ударов, утверждают представители ХАМАС.