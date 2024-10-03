Солнечное затмение на Тихом океане

Жители Западного полушария Земли 2 октября увидели солнечное затмение. Небесное явление можно было наблюдать на Гавайях, в Аргентине и Чили — на острове Пасхи. В этот раз затмение было кольцеобразным и длилось до семи минут. Подробности — в фотогалерее RTVI.