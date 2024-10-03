Визуал
03.10.2024 / 15:44

Солнечное затмение на Тихом океане

Солнечное затмение на Тихом океане
Natacha Pisarenko / AP

Жители Западного полушария Земли 2 октября увидели солнечное затмение. Небесное явление можно было наблюдать на Гавайях, в Аргентине и Чили — на острове Пасхи. В этот раз затмение было кольцеобразным и длилось до семи минут. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Группа танцоров выступает перед зрителями до начала солнечного затмения в Сан-Хулиане, Аргентина,
Natacha Pisarenko / AP

Танцовщица во время солнечного затмения в Сан-Хулиане, Аргентина
Natacha Pisarenko / AP

Люди наблюдают кольцеобразное солнечное затмение в Буэнос-Айресе
Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS

Люди наблюдают кольцеобразное солнечное затмение в Буэнос-Айресе
Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS

Каменные статуи моаи во время кольцевого солнечного затмения на Рапа-Нуи
Esteban Felix / AP

Эверен Браун, специалист по планированию путешествий из США, наблюдает кольцевое солнечное затмение в Тахаи на Рапа-Нуи (острове Пасхи), Чили
Esteban Felix / AP

Люди наблюдают кольцевое солнечное затмение с Костанера-Вьедма в Рио-Негро, Аргентина
Juan Macri / EPA / TASS

Люди наблюдают солнечное затмение в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина
Natacha Pisarenko / AP

Человек в самодельной маске с затененным стеклом наблюдает кольцевое солнечное затмение в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина
Natacha Pisarenko / AP

Луна на фоне солнечного диска во время солнечного затмения в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина,
Natacha Pisarenko / AP