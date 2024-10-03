Солнечное затмение на Тихом океане

Жители Западного полушария Земли 2 октября увидели солнечное затмение. Небесное явление можно было наблюдать на Гавайях, в Аргентине и Чили — на острове Пасхи. В этот раз затмение было кольцеобразным и длилось до семи минут. Подробности — в фотогалерее RTVI.
Группа танцоров выступает перед зрителями до начала солнечного затмения в Сан-Хулиане, Аргентина, Natacha Pisarenko / AP
Танцовщица во время солнечного затмения в Сан-Хулиане, Аргентина Natacha Pisarenko / AP
Люди наблюдают кольцеобразное солнечное затмение в Буэнос-Айресе Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS
Люди наблюдают кольцеобразное солнечное затмение в Буэнос-Айресе Juan Ignacio Roncoroni / EPA / TASS
Каменные статуи моаи во время кольцевого солнечного затмения на Рапа-Нуи Esteban Felix / AP
Эверен Браун, специалист по планированию путешествий из США, наблюдает кольцевое солнечное затмение в Тахаи на Рапа-Нуи (острове Пасхи), Чили Esteban Felix / AP
Люди наблюдают кольцевое солнечное затмение с Костанера-Вьедма в Рио-Негро, Аргентина Juan Macri / EPA / TASS
Люди наблюдают солнечное затмение в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина Natacha Pisarenko / AP
Человек в самодельной маске с затененным стеклом наблюдает кольцевое солнечное затмение в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина Natacha Pisarenko / AP
Луна на фоне солнечного диска во время солнечного затмения в Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина, Natacha Pisarenko / AP