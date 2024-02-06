Турецкая провинция Хатай через год после разрушительного землетрясения. Фотогалерея

В ночь на 6 февраля 2023 года в Турции произошло самое сильное с 1939 года землетрясение. Оно затронуло 11 провинций страны и несколько сирийского городов. С разницей в девять часов произошло два толчка — магнитудой 7,8 и 7,5. В результате обрушились сотни тысяч зданий, десятки городов превратились в руины, под завалами оказались около 60 тысяч человек в двух странах.

Власти Турции назвали это землетрясение крупнейшей бедой за «тысячелетнюю историю анатолийской цивилизации». Как спустя год после страшной трагедии живут люди в турецкой провинции Хатай — одной из наиболее пострадавших территорий — в фотогалерее RTVI.