«Урожайная» суперлуна и ее частичное затмение в городах мира. Фотогалерея

В ночь на 18 сентября произошли сразу три небесных явления — полнолуние, суперлуние и частичное лунное затмение. Нынешнее полнолуние чаще всего называют «урожайным», так как оно выпадает на даты, близкие к осеннему равноденствию.

На сей раз «урожайная» Луна совпала с вторым суперлунием в году — приближением спутника к Земле на минимальное расстояние, из-за чего размер лунного диска кажется больше обычного.

И, наконец, 18 сентября можно было наблюдать частичное лунное затмение: оно открывает «коридор затмений», и в октябре следом за ним произойдет затмение Солнца.

Как выглядело небо минувшей ночью в разных точках мира — смотрите в фотогалерее RTVI.