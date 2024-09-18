Визуал
18.09.2024 / 13:52

«Урожайная» суперлуна и ее частичное затмение в городах мира. Фотогалерея

США
США
Gary Hershorn / Corbis News via Getty Images

В ночь на 18 сентября произошли сразу три небесных явления — полнолуние, суперлуние и частичное лунное затмение. Нынешнее полнолуние чаще всего называют «урожайным», так как оно выпадает на даты, близкие к осеннему равноденствию.

На сей раз «урожайная» Луна совпала с вторым суперлунием в году — приближением спутника к Земле на минимальное расстояние, из-за чего размер лунного диска кажется больше обычного.

И, наконец, 18 сентября можно было наблюдать частичное лунное затмение: оно открывает «коридор затмений», и в октябре следом за ним произойдет затмение Солнца.

Как выглядело небо минувшей ночью в разных точках мира — смотрите в фотогалерее RTVI.

Ливан
Hassan Ammar / AP

Россия
Pavel Bednyakov / AP

Панама
Matias Delacroix / AP

Германия
Boris Roessler / DPA / Picture Alliance / TASS

Австралия
Mark Baker / AP

Китай
Zhang Guosheng / VCG / TASS

США
Gary Hershorn / Corbis News via Getty Images

США
Zuma / TASS

Турция
Sercan Ozkurnazli / Dia images via Getty Images

Чили
Zuma / TASS

Великобритания
Zuma / TASS

Южная Корея
Zuma / TASS

Китай
Cfoto / Imago / TASS

Израиль
Abir Sultan / EPA / TASS

Владимир Терешков