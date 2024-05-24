23 мая в арт-пространстве Cube.Moscow открылось 13 новых выставок современного искусства. Самая масштабная из них — «Живопись звуков, шумов и запахов»: это персональная выставка Люси Вороновой, состоящая из более чем 60 работ художницы. Были представлены и другие персональные выставки: «Мягкие ландшафты» Олега Хвостова, «Из серии „Майки“» Викентия Нилина, «Сборник шахматных коанов» Александра Соколова, «Внутреннее море. Южный флаг» Анны Сяровой, «Живая текстура» Леонида Пелиха, «Литосфера» Элины Марусовой, «Куда улетают синие птицы» Ольги Костеневой. Кроме того, пространстве открылись и коллективные проекты: «Виртуальность», «Та, что в лесах», «Знакомое лицо», «Природа натюрморта». Подробнее о событии — в фоторепортаже RTVI.