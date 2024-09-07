Визит папы римского в Папуа — Новую Гвинею

Папа римский Франциск в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании посетил Папуа — Новую Гвинею. Большинство жителей этой страны — христиане (96% по состоянию на 2000-й год), но многие совмещают христианство с традиционными верованиями.

В ходе визита понтифик призвал Католическую церковь Папуа — Новой Гвинеи проявить особую заботу о женщинах, подвергшихся насилию и маргинализации. Он из первых уст узнал о бедственном положении многих женщин в этой стране: одна из монахинь рассказала о том, как церковь помогает женщинам, которых обвинили в колдовстве. Подобные обвинения — обычное явление в Папуа — Новой Гвинее, отмечает AP.