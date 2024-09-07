Визуал
07.09.2024 / 17:58

Визит папы римского в Папуа — Новую Гвинею

Визит папы римского в Папуа — Новую Гвинею
Gregorio Borgia / AP

Папа римский Франциск в рамках поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании посетил Папуа — Новую Гвинею. Большинство жителей этой страны — христиане (96% по состоянию на 2000-й год), но многие совмещают христианство с традиционными верованиями.

В ходе визита понтифик призвал Католическую церковь Папуа — Новой Гвинеи проявить особую заботу о женщинах, подвергшихся насилию и маргинализации. Он из первых уст узнал о бедственном положении многих женщин в этой стране: одна из монахинь рассказала о том, как церковь помогает женщинам, которых обвинили в колдовстве. Подобные обвинения — обычное явление в Папуа — Новой Гвинее, отмечает AP.

Гигантский плакат с изображением папы Франциска в Порт-Морсби
Gregorio Borgia / AP

Gregorio Borgia / AP

Люди в традиционной одежде ожидают прибытия папы Франциска
Mark Baker / AP

Папа Франциск и генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи Боб Дадае посетили традиционное танцевальное представление
Gregorio Borgia / AP

Папа Франциск вместе с кардиналом-архиепископом Порт-Морсби Джоном Рибатом и епископом Отто Сепари у святилища Пресвятой Девы Марии ‒ Помощницы христиан
Gregorio Borgia / AP

Mark Baker / AP

Школьники слушают выступление папы Франциска перед собравшимися в Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея
Mark Baker / AP

Vatican Media / IPA / ZUMA / TASS

Gregorio Borgia / AP

Папа Римский на встрече с духовенством Католической Церкви Папуа ‒ Новой Гвинеи и Соломоновых Островов
Gregorio Borgia / AP

Gregorio Borgia / AP

Екатерина Дериглазова