18 мая 2025 года, Могошоая (пригород Бухареста), Румыния. Кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион и победитель отмененных в 2024 году президентских выборов Кэлин Джорджеску (слева направо) на избирательном участке во время второго тура президентских выборов. Когда Симион и Джорджеску попытались дать комментарий для прессы, полиция прервала заявления и потребовала покинуть покинуть помещение, пишет News.ro.

Первый тур выборов президентских выборов состоялся в Румынии 4 мая, Симион победил в нем с результатом почти 41% голосов. Помимо него во второй тур вышел мэр Бухареста Никушор Дан.

Согласно первым данным экзит-полов, мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов, набирая 54,9%, тогда как у Симиона — 45,1%.

В МИД Румынии заявили о зафиксированных признаках «российского вмешательства» в президентские выборы. Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в Telegram якобы была запущена «вирусная кампания фейковых новостей», призванная повлиять на избирательный процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Бухареста, заявила, что «в такое невозможно вмешаться, только вляпаться». «Я бы попросила это выборами не называть. <…> Пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», — написала она в своем телеграм-канале.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что к руководству мессенджера поступила просьба «западноевропейского правительства» о блокировке консерваторов в Румынии, в ответ на нее последовал «категорический отказ». О властях какой страны идет речь, он не уточнил, прикрепив к посту эмодзи «багет».

МИД Франции упрекнул Дурова в распространении фейков, назвав данные о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии необоснованными. «Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — говорится в сообщении ведомства.