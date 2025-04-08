Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27». Фото дня

8 апреля 2025 года, Байконур, Казахстан. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-27» стартовала со стартовой площадки космодрома Байконур. Ракета доставила на Международную космическую станцию (МКС) членов экипажа — космонавтов Роскосмоса командира Сергея Рыжикова, бортинженера Алексея Зубрицкого и астронавта NASA бортинженера Джонни Кима.

Экипаж пробудет на космической станции 245 суток и проведет 50 научных экспериментов. В октябре Рыжиков и Зубрицкий выполнят два выхода в открытый космос.