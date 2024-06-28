28 июня в книжном сервисе «Букмейт» стартовал книжный сериал Веры Богдановой «Семь способов засолки душ». Аудиоверсию озвучили Дмитрий Полонский — голос Вуди Харрельсона в российском дубляже сериала «Настоящий детектив», а также Саша Сулим, журналистка, автор YouTube-канала в жанре тру-крайм.

Действие сериала происходит в небольшом выдуманном городе Староалтайске на Чуйском тракте. Отец главной героини Ники был лидером тоталитарной секты «Сияние», последовательницы которой пропадали при загадочных обстоятельствах. После смерти отца девушка долгое время провела в больнице для душевнобольных. Вернувшись в Староалтайск спустя 12 лет, она узнает, что молодые женщины снова исчезают. Ника решает разобраться, что происходило в секте и кто убивает девушек теперь.

На презентации аудиосериала писательница Вера Богданова рассказала, что для создания своего текста изучала реальную историю последовательниц секты «Ашрам Шамбалы». Лидер этой секты использовал участниц культа в качестве секс-рабынь, предлагал им запрещенные вещества, женщины переписывали на него свое имущество, а затем бесследно исчезали.

По словам Богдановой, она взялась за эту историю, так как ей самой хотелось прочесть подобную книгу. «Секты, как и абьюзивные отношения, работают по одному принципу: сначала человека бомбардируют любовью, а потом сажают на эмоциональные качели», — объяснила писательница. Помимо проблемы абьюза она в своем произведении поднимает вопрос о дестигматизации жертв сект.

Сериал «Семь способов засолки душ» состоит из семи эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.