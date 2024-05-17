Актриса Анджелина Джоли приехала в Берлин и встретилась со своим коллегой Аугустом Дилем, не афишируя свою поездку в соцсетях и журналистам. Об этом сообщает Bild.

Джоли заметили в берлинском ресторане индийской кухни Mr. Chai Wala, где она обедала в компании звезды «Мастера и Маргариты» Аугуста Диля. После обеда актеры отправились на прогулку. По данным издания, Джоли и Диль дружат много лет, их объединила любовь к творчеству австрийского поэта-модерниста Райнера Марии Рильке.

Звезды познакомились на съемках фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Диль играл роль немецкого офицера, а Джоли присутствовала на площадке, чтобы поддержать Брэда Питта, женой которого тогда была. В 2010 году актеры вместе снялись в боевике Филлипа Нойса «Солт», где сыграли супругов.

Корреспондент светской хроники Bild Свен Кушель в статье о встрече Диля и Джоли прозрачно намекает, что, возможно, их объединяет не только любовь к поэзии Рильке. В интервью GQ в 2018 году Диль говорил, что Джоли знает толк в черном юморе и непристойных шутках. «Я так смеялся вместе с ней», — признавался он.

Другое немецкое издание Gala прямо пишет, что 48-летние актеры, скорее всего, встречаются не как друзья. «Пока Питт флиртует со своей новой девушкой Инес де Рамон, Джоли, возможно, тоже нашла нового любовника», — говорится в статье.

Автор напоминает, что о распаде браков Диля и Джоли стало известно практически одновременно — в 2016 году, но актриса до сих пор продолжает «изнурительные судебные тяжбы» со своим теперь уже бывшим супругом и афиширует своих романтических связей с кем бы то ни было.

Бракоразводный процесс Джоли и Питта, длившийся около семи лет, завершился официально лишь в 2023 году. Тяжба затянулась, так как Джоли добивалась единоличной опеки над детьми, а Питт — совместной. Затем он подал на бывшую жену в суд, обвинив ее в том, что на продала свою долю в их общей винодельне Château Miraval, не получив его одобрения и нарушив тем самым прежние договоренности.

Ситуация с продажей доли винодельни все еще не разрешилась. Джоли заявила, что бывший муж «выпил из нее все соки». По данным Daily Mail, после развода актриса получила около $100 млн от продажи доли Château Miraval и за счет алиментов.