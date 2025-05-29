Популярная китайская блогер Даньдань с аудиторией более 100 млн человек 17 мая сотворила экономическое чудо на онлайн-ярмарке «Сделано в России» в Москве. За шесть часов стрима из парка “Зарядье” она продала китайским покупателям российских товаров на миллиард рублей — в среднем обороты составляли 250 миллионов рублей в час. Общая вовлеченность стрима составила 11,27 млн зрителей. Что известно о молодом коммерческом гении — в материале RTVI.

В Москву Даньдань прибыла по приглашению Российского экспортного центра. Она реализовывала товары российского производства — березовый сок, мед, муку, конфеты «Крокант», шампуни «Рецепты бабушки Агафьи» и многое другое — через платформу электронной торговли Kuaishou.

На самом деле Даньдань зовут Ян Жуньсинь. Она является одной из ведущих инфлюенсерш в области электронной коммерции и прямых онлайн-продаж.

Ее псевдоним, состоящий из двух повторяющихся иероглифов, на латинице звучит как Dan Dan. У этого имени есть несколько значений: «плод», «ребенок, дитя». Кроме того, это слово задействуют, чтобы усилить прилагательное — «очень, чрезвычайно».

Аудитория Даньдань на китайской площадке Kuaishou уже перевалила за 100 миллионов человек. Девушка носит титул «Самого яркого ведущего» платформы. Начиная с 2019 года Даньдань организовала более 500 эфиров, во время которых подписчики купили различных товаров на сумму около 84 миллиардов юаней (это свыше 900 миллиардов рублей).

Для участия в онлайн-ярмарке «Сделано в России» Ян Жуньсинь. специально прилетела в Россию. Для участия в продажах было отобрано лишь 77 брендов из более чем 3000 претендентов. Блогер вела стрим около Красной площади, в прямом эфире пробуя российскую продукцию и вызывая бешеный интерес ее аудитории. Так, лишь за пять минут Даньдань продала 16 тысяч единиц продукции бренда «Рецепты бабушки Агафьи» (Natura Siberica) — шампуни, бальзамы, маски, кремы. Это объем, равный дневной отгрузке в крупную федеральную сеть в России. Также за время стрима китайские покупатели приобрели более 100 тонн муки Makfa.

Подобные коммерческие стримы — очень важный инструмент электронной коммерции в Китае, в России он пока не прижился.

Вклад Даньдань в развитие российско-китайской торговли высоко оценил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Он вручил Ян Жуньсинь благодарственную грамоту за вклад в развитие торгово-экономических отношений между странами и продвижение бренда «Сделано в России» в Китае.