12-серийное аниме «Дандадан» покорило соцсети своей яркой заставкой и абсурдным сюжетом: ежедневно появляются сотни эдитов с кадрами сериала, блогеры пытаются повторить танец из заставки, а в комментариях обсуждают сюжетные повороты. В центре сериала — школьники Такакура Кен и Аясэ Момо, которые открывают для себя существование призраков и инопланетян. Рассказываем, о чем аниме и чем так цепляет его опенинг.

О чем сериал

Момо — самая популярная девочка в школе, но с парнями ей не везет. После очередного расставания она в унынии бродит по школе и видит, как одноклассники насмехаются над скромным парнишкой Кеном за то, что он обожает читать про НЛО. Момо встает на его защиту, между ними завязывается разговор. Выясняется, что Момо — внучка медиума и верит в призраков, а инопланетян считает выдумкой. Кен же уверен в обратном. Тогда ребята договариваются испытать друг друга: Момо ночью отправляется в заброшенное здание искать инопланетян, а Кен — в логово к призракам. Оказывается, что и привидения, и пришельцы реальны. Причем, и тем и другим нужны гениталии Момо и Кена.

Вся завязка происходит в первой же серии, причем, очень быстро: сериал бодро шагает от серии к серии, не провисая и не оставляя зрителя скучать. Кен, которого, правда, Момо предпочитает называть Окарун (в русскоязычной озвучке — Конспирун), теряет свой член в битве с призраком Турбо-Бабки. Далее вместе с Момо и ее бабушкой важную часть тела пытаются отобрать. В каждом эпизоде герои встречаются с разнообразными странными монстрами: пришельцем-сумоистом, гигантом крабом, трехметровой танцовщицей и даже динозавром. Все эти битвы выглядят сюрреалистично и очень забавно за счет абсурдистского юмора.

В некоторых сериях есть послесловие о духах, которое призвано напоминать о том, что в японской культуре призраки — это не просто монстры, а не упокоенные души. Ёкаи — это существа, которые раньше были людьми, но были с жестокостью убиты, а на земле их держат незавершенные дела. Так, даже сумасшедшая Турбо-Бабка, которая выступает скорее как комический персонаж, изначально поселилась в пещере, где насиловали и убивали школьниц. Она же пыталась их защитить, обезвреживая насильников.

Как это снято

В основу аниме легла одноименная манга Юкинобу Тацу, начавшая выходить в 2021 году. Аниме-адаптацией занималась студия Science Saru, которая занималась также новой экранизацией «Скотт Пилигрим против всех» для Netflix.

Анимация получилась очень красочной и динамичной. Прорисовка отличается четкостью линий и вниманию к деталям. Даже второстепенных персонажей создатели наградили узнаваемой внешностью. Например, подруги Момо явно относятся к субкультуре гяру, впрочем, как и сама главная героиня. Их отличают особенно яркие макияж и одежда, окрашенные каштановые или светлые волосы, использование англицизмов в речи.

Особенно удалась прорисовка монстров и их движений. Каждый из них обладает своими уникальными особенностями во внешности. Так, Турбо-Бабка появляется в нескольких ипостасях: ее лицо, движения меняются в зависимости от ситуации и ее расположения духа. Она может как веселить, так и пугать своим внешним видом. Вероятно, при ее создании авторы вдохновлялись боди-хоррорами Дэвида Кроненберга или «Звонком» Хидэо Накаты.

Сверхъестественный опенинг

Тот, кто раз услышал опенинг этого аниме, уже не может перестать напевать мелодию. Трек под названием Otonoke исполнила группа Creepy Nuts — японский дуэт, прославившийся в жанре хип-хопа. Если опенинг «Дандадан» кажется сюрреалистичным, то стоит посмотреть и оригинальный клип к песне — он напоминает смесь «Все везде и сразу» с классическим аниме «Паприка» Сатоси Кона.

Песня идеально подходит к комичному и оккультному сюжету «Дандадан», так как в тексте скрыто немало отсылок к японской мифологии. Само название Otonoke можно перевести как «дух звука». Повторяющееся слово kuwabara — это мантра от злых духов, эквивалентом в русском языке может послужить «чур меня чур», которое произносят, если видят что-то сверхъестевенное. Другое слово, которое часто повторяется в песне — haireta. Оно пришло из легенды о злом духе Яманоке, обитающем в горах, — у ёкая нет головы и одной ноги, а на груди у него появляется широкая улыбка. Охотиться он на женщин, а когда дух завладевает телом жертвы, одержимая бесконечно шепчет: «haireta, haireta, haireta».

Также в песне часто упоминается число 4, которое считается во многих азиатских странах несчастливым, так как служит омофоном слову «смерть». Так, в треке описывается существо ростом 4 сяку, 4 сун и 4 бу (традиционные японские единицы длины, равные 134,5 см), которое преследует лирического героя.

Помимо этих отсылок, в песне упоминается режиссер «Шестого чувства» Найт Шьямалан, известный любовью к сверхъестественным сюжетам, персонажи популярных крипи-паст, культовое аниме «Наруто», а также популярные тайтлы «Магическая битва» и «Клинок, рассекающий демонов».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда опенинг, написанный Creepy Nuts становится предметом для обсуждений в соцсетях и звуком для рилсов и тиктоков. В прошлом году то же самое произошло с их песней Bling-Bang-Bang-Born, написанной для второго сезона аниме «Магия и мускулы». Тогда вирусный танец из опенинга повторяли многие блогеры, почти как «танец Уэнсдей».

Седьмая серия

Сериал продолжает выходить, его можно посмотреть на Netflix. На данный момент доступно уже девять эпизодов, однако настоящий взрыв в соцсетях произошел после выхода седьмой серии. Не удержался от комментария даже геймдизайнер Хидео Кодзима, назвав эпизод «потрясающим».

Осторожно: далее спойлер!

Седьмая серия отходит от основного повествования, она рассказывает историю одного из призраков, с которым сражаются главные герои. Момо соединяет свою энергию с аурой призрака-танцовщицы и узнает ее прошлое. Когда-то ёкай-акробатка действительно была балериной по имени Сара, она много работала, чтобы обеспечить лучшее детство для своей маленькой дочки. Но Сару жестоко покарали якудза: они до смерти ее избили и украли дочь. Тогда Сара и превратилась в призрака, чтобы в следующий раз суметь защитить своего ребенка.

Серия отличается менее яркими цветами и не такой четкой прорисовкой в сравнении с остальными эпизодами, но финальная сцена перехода Сары в другой мир восхищает своей детальностью. Именно этот момент чаще всего можно встретить среди обсуждений сериала — последний танец балерины. В него героиня вкладывает всю боль, все ушедшие надежды и уходящие воспоминания о том, каково это — быть живой.

Кому стоит посмотреть

«Дандадан» — представитель жанра сёнэн, аниме, целевая аудитория которого — мальчики-подростки. Однако сёнэны все же давно вышли за возрастные рамки, примерами тому служат как «Наруто», так и «Атака титанов», которые вполне подходят для более взрослой аудитории. «Дандадан» — это веселое и абсурдное приключение в мир странных фантазий. Кроме того, это история о взрослении, дружбе и о том, что за маской зла порой скрывается чья-то израненная душа, нуждающаяся в помощи.

Сериал наверняка понравится тем, кто активно следит за яркими новинками аниме и любит «Человека-бензопилу» и «Магическую битву». Истинным анимешникам, за плечами которых не один десяток тайтлов, возможно, сюжет покажется не таким уж впечатляющим, однако попробовать посмотреть пару эпизодов все же стоит хотя бы ради забавных монстров. Для тех же, кто никогда не интересовался сёнэнами, «Дандадан» может послужить мягкой точкой входа в мир этого жанра.