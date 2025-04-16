Журнал Time опубликовал ежегодный список Time 100, куда вошли самые влиятельные люди 2025 года по версии издания. На обложки спецвыпуска попали теннисистка Серена Уильямс, актриса Дэми Мур, музыкант Эд Ширан, рэпер Snoop Dogg и исследователь искусственного интеллекта Демис Хассабис.

Список поделен на шесть номинаций: «Артисты», «Иконы», «Титаны», «Лидеры», «Инноваторы» и «Пионеры».

В категорию «Артисты» попали: Эд Ширан, актрисы Скарлетт Йоханссон, Николь Шерзингер («Моана»), Кристен Уиг («Палм-Роял»), Рашида Джонс («Укрытие»), Кристен Белл («Никто этого не хочет»), актеры Дэниел де Ким («Хороший доктор»), Адам Скотт («Разделение»), Диего Луна («Андор»), дизайнер Вилли Чаваррия, певец Hozier, режиссер Миранда Джулай («Я и ты и все, кого мы знаем»), сценарист Брэнден Джейкобс-Дженкинс («Родня»), режиссер Мохаммад Расулоф, архитектор Аннабель Селлдорф, художник Ёситомо Нара.

В список «Иконы» внесли актрису Деми Мур, футболиста Джалена Хёртса, актера Эдриана Броуди, Жизель Пелико, актера Хироюки Санаду, директора благотворительной организации Camfed Анджелину Муримирва, журналиста Дэвида Мьюира, активистку Ракель Уиллис, предпринимательницу Бобби Браун, музыканта Ёсики Хаяси, адвоката Энтони Д. Ромеро, писательницу Эми Гриффин, спортсмена Леона Маршана, активистку Фату Балде.

«Лидерами» журнал назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Мексики Клаудию Шейнбаум, президента США Дональда Трампа, венесуэльского политика Марию Корину Мачадо, бизнесмена Илона Маска, бангладешского экономиста Мухаммада Юнуса, бизнесмен Говарда Лютника, главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, вице-президента США Джей Ди Вэнса, главу Vertex Решма Кевалрамани, лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, журналистку Мегин Келли, лидера ведущей оппозиционной партии Республики Корея Ли Джэ Мён, члена Еврокомиссии Терезу Риберу, политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего, правозащитницу Андреа Видаурре, президента Ботсваны Дума Боко, главу Административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута, президента Аргентины Хавьера Милея, освобожденную из плена израильтянку Ноа Аргамани, медиапредпринимателя Мо Абуду, временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Дональд Трамп попал в список в рекордный седьмой раз. Список составляют журналисты Time в течение года. Для того, чтобы сузить список до 100 человек, они сотрудничают с экспертами из разных стран и проводят мониторинг деятельности звезд.