Уголовный суд французского департамента Воклюза приговорил Доминика Пелико, который накачивал жену наркотиками, чтобы насиловать ее и позволять это другим мужчинам, к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Пелико признали виновным по всем пунктам обвинения и присудили максимально возможный срок, о котором и просила прокуратура. Согласно решению судьи, он должен будет провести в заключении две трети срока и только после этого получит право подавать прошения об УДО.

Пелико «несколько ошеломлен» приговором, заявила его адвокат Беатрис Заварро. По ее словам, в десятидневный срок они с клиентом примут решение о том, подавать ли апелляцию.

Потерпевшая, Жизель Пелико, молча выслушала приговор и покинула зал суда в сопровождении своих родных, не реагируя на призывы журналистов сделать заявление.

На скамье подсудимых в общей сложности оказался 51 мужчина — все они, по версии обвинения, причастны к систематическим изнасилованиям Жизель Пелико. Сообщники главного фигуранта получили сроки от 3 до 15 лет, что оказалось значительно меньше запрошенного для них прокуратурой наказания.

Это решение вызвало возмущение среди жителей Авиньона, которые собрались у здания суда и скандировали: «Позор правосудию!»

Адвокаты сообщников Пелико сказали, что удовлетворены решениями судьи и не намерены их обжаловать, поскольку апелляция создаст риск слушания дела присяжными, а их вердикт может оказаться куда более суровым.

Дети Жизель Пелико заявили, что «разочарованы» приговорами и считают их слишком «мягкими». Член семьи Пелико, пожелавший остаться неизвестным, заявил журналистам, что никто из родственников не собирается поддерживать контакты с осужденным. «Об этом не может быть и речи», — подчеркнул он.

В материалах дела говорится, что Доминик Пелико на протяжении около 10 лет систематически опаивал свою жену бензодиазепином и, пользуясь ее бессознательным состоянием, насиловал. Свои действия он снимал на видео, а записи распространял в кругу своего интернет-общения. С определенного момента мужчина начал подыскивать единомышленников на сайте Сoco.gg (сейчас он закрыт), приглашая тех присоединиться к изнасилованиям. Между ними сложились извращенные отношения, которые, в частности, привели к тому, что Пелико изнасиловал жену одного из этих своих друзей — Жан-Пьера М.

После задержания 70-летний Пелико сразу начал давать признательные показания. На суде он заявил: «Я — насильник, как и все остальные на скамье подсудимых». Свои действия в отношении жены он объяснил желанием «подчинить» ее мятежный нрав.

Мужчина утверждал, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны отца и физической жестокости со стороны матери, в девятилетнем возрасте был изнасилован в больнице, а в 14 лет по принуждению сам участвовал в изнасиловании во время работы на стройке. «Мы такими не рождаемся, мы такими становимся», — оправдывал он свои преступления в отношении жены.

Пелико рассказал, что ему удавалось «сдерживаться» на протяжении 40 лет, но потом «нести это бремя стало слишком тяжело», и он «сорвался». Однако эксперты, работавшие с подсудимым в ходе процесса, охарактеризовали его как «манипулятивного извращенца», одержимого «навязчивыми фантазиями», «с нулевой эмпатией», имеющего «склонность рассматривать других как объекты».