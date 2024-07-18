14 июля на Воробьевых горах состоялся фестиваль Музея транспорта Москвы «Ретрорейс» в эстетике 80-90-х. За день мероприятие посетили более 33 тыс. гостей.

В этом году на фестивале музей представил экспонаты своей коллекции и подготовил концертную программу. Гости увидели более 250 машин: городского, специализированного и личного транспорта. Мероприятие посетили многие блогеры, музыканты, коллекционеры. Среди них — Тося Чайкина, Гоша Карцев, Максим Трут, Филипп Лобачев и другие.

Центром фестиваля стала выставка автобусов, где были представлены 17 транспортных средств разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы: от первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года до «ГАЗели», выпущенной в 1990-е годы. Машины предоставили приглашенные автоклубы, Музей Гаража особого назначения ФСО России, Музей японских автомобилей, реставрационная мастерская Vegabus и коллекционеры.

«Главная цель наших мероприятий, в том числе „Ретрорейса“ — объединить профессионалов и любителей на одной площадке. Уверены, что благодаря таким ярким городским событиям все больше людей начинают интересоваться транспортом, увеличивается количество транспортных энтузиастов в Москве и не только», — отметила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Завершился фестиваль часовым выступлением музыканта Антоха МС.