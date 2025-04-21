Идея инклюзивных проектов, таких как «Простые вещи» и кафе «Огурцы», состоит в создании пространства, где человек с ментальными особенностями может работать и чувствовать себя полноценным членом общества. Маша Грекова, руководитель АНО «Простые вещи» и инклюзивного кафе «Огурцы», рассказала RTVI о развитии трудоустройства людей с ментальными особенностями в России.

В России проживает порядка 4 миллионов человек с психическими расстройствами. Точных данных о том, сколько из них трудоустроены, нет. Эта тема остается проблемной для российского общества: с одной стороны, многие работодатели опасаются рассматривать «особенных» соискателей, с другой — сами люди с ментальной инвалидностью часто оказываются недостаточно адаптированными и готовыми к трудоустройству.

Я никогда не планировала заниматься бизнесом. По образованию я специальный психолог, моя специализация — работа с людьми с ментальными особенностями. Уже в институте я заметила разрыв: детям с особенностями доступно множество программ поддержки — логопеды, дефектологи, кружки, спортивные секции. Но после 18 лет эти люди практически выпадают из системы. Родители устают, а сам человек оказывается в социальной изоляции. В лучшем случае — учится в колледже, но только 20% выпускников находят работу. Остальные остаются дома, теряя навыки и возможности для развития.

Идея созданных инклюзивных проектов, таких как «Простые вещи» и кафе «Огурцы», — создавать пространство, в котором человек с ментальными особенностями может работать и чувствовать себя полноценным членом общества. Это не закрытые мастерские для «особенных», а открытые площадки, где люди взаимодействуют друг с другом. Эти проекты, а также цветочный «Растим» и общественное пространство «Нормальное место», появились в том числе благодаря краудфандингу — народному финансированию, что показало интерес и большую поддержку аудитории.

Это важный опыт для обеих сторон. Потому что все еще существует стигма о людях с ментальными особенностями, и стигма эта во многом происходит из-за страха, а страх появляется от незнания. Ведь в повседневной жизни мы довольно редко встречаемся с «особенными» людьми, потому что эти люди не выходят из дома, это какой-то замкнутый круг. Поэтому задачей наших проектов было и остается знакомство и встреча этих разных миров.

Сначала появились мастерские, где люди могли развивать мелкую моторику и социальные навыки. Но когда у них появился первый корпоративный заказ, стало ясно: это не просто занятия, а реальная работа. Сейчас у нас трудоустроено 80 человек с ментальными особенностями. Они получают зарплату, больничные, отпуска. Это не только поддерживает самих сотрудников, но и меняет отношение родителей, которые наконец видят в своем взрослом ребенке самостоятельного человека.

Работа — это не только про деньги. Это про чувство собственной ценности, про возможность выстраивать свою жизнь, быть независимым. У нас есть ребята, которые живут самостоятельно, и их занятость — ключ к сохранению автономности.

Сегодня в России и Петербурге есть НКО и государственные программы, занимающихся трудоустройством людей с ментальными особенностями. Чаще всего это работа на сборочных линиях — скручивание ручек, упаковка бахил. Для кого-то такой труд подходит, но он редко дает развитие.

Наш подход более гибкий. Одни ребята проходят стажировку и работают в мастерских или инклюзивном кафе «Огурцы» вместе с профессиональными бариста и поварами, другие — выходят на открытый рынок труда. Кому-то нужны годы подготовки в защищенной среде, а кому-то — лишь небольшая адаптация. У нас 80 индивидуальных расписаний, выстроенных под конкретные навыки каждого сотрудника. Мы присматриваемся к людям, анализируем их реакции в разных ситуациях, помогаем осваивать новые роли«.

Инклюзивный бизнес делает мир более нормальным. Люди с инвалидностью всегда были среди нас, но изоляция мешала этим мирам пересекаться. В результате в обществе сложилось ощущение, что проблемы людей с ментальными особенностями не существуют.

Когда «особенный» сотрудник работает, например, в кафе, его видят, с ним общаются, он становится частью городской жизни. Это влияет на восприятие и тех, кто с ним работает, и гостей кафе. Формируется новое отношение — без жалости, но с уважением.

Чтобы инклюзивный бизнес в России продолжал развиваться, а люди с психическими расстройствами получали возможность развивать свои навыки и могли жить обычной жизнью, важен обмен опытом и коллаборации с другими НКО и организациями. Есть разные форматы взаимодействия: стажировки на месте, разовые консультации со специалистами, или более включенное консалтинговое сопровождение для определенного запроса. Все это приводит к тому, что понемногу люди с ментальными особенностями выходят из вынужденной изоляции, а общество приходит к принятию абсолютно разных его «обитателей».

Недавно у нас стартовал большой и важный проект. Вместе со «ВкусВиллом» и экосистемой Planeta.ru мы запустили краудфандинговую кампанию для издания книги рецептов на ясном языке «Простая книга с простыми рецептами». Наша задача — сделать понятные рецепты, которые будут доступны всем. Ведь готовка — это один из ключевых навыков самостоятельного человека, именно поэтому кулинарная мастерская появилась в «Простых вещах» одной из первой. Для нас этот проект важен не только как книга, но и как способ изменить общественное мнение. Это понятный и безопасный способ говорить об инклюзии — через еду, которая объединяет людей. И это еще один шаг к тому, чтобы наш мир стал местом для всех.