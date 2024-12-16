17 декабря состоится презентация книги Кристины Гундлах с ироничным названием «Как жить с большой грудью». Роман, изданный в «Бомборе», является неофициальным продолжением книги Джейкоба Ричарда и Томаса Оуэна «Как жить, если у тебя огромный пенис».

Шутливая книга рассказывает истории девушек о том, в какие неловкие ситуации они порой попадают из-за большой груди. Автор даже придумала название этой особенности фигуры — синдром ОГОГО (Синдром огромной груди Олимпуса — Горского (общий)).

«Моя книга — попытка помочь женщинам, страдающим от синдрома огромной груди. К сожалению, лишь немногие способны наслаждаться этим даром природы», — пишет Гундлах.

На самом же деле роман рассказывает о принятии себя и умении посмеяться над собой. По словам автора, это также книга и об отношениях, об умении отстоять свое право быть собой и полюбить свое тело.

17 декабря Гундлах подробнее расскажет о своей концепции, ответит на вопросы читателей и поделиться опытом жизни с «синдромом ОГОГО».

«Надеюсь, что эта книга — не просто развлечение. Я решила написать ее, чтобы напомнить женщинам, как они прекрасны, вдохновить их на любовь к себе. В каком-то смысле она стала противоположностью первой части серии „Как жить, если у тебя огромный пенис“. Я решила сделать ее нежнее, описывая не только выдуманные, но и реальные проблемы женщин с большой грудью. Я хотела, чтобы они дополнили друг друга — жесткость „пениса“ и нежность „груди“», — поделилась писательница.