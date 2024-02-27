Первая часть церемонии награждения победителей Национальной премии интернет-контента — 2024 пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл» в Сочи. Ее ведущими станут актер Милош Бикович и певица Люся Чеботина.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Церемония этого года пройдет в два этапа: первый — 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории «Сириус» в Сочи, второй — 30 мая в Москве.

Откроют мероприятие 5 марта артисты Mary Gu и Антон Токарев в сопровождении шоу-балета Александра Могилева. С MIA BOYKA выступит певец Ваня Дмитриенко. А Люся Чеботина вместе с особым гостем, имя которого пока не раскрывается, поставят яркую музыкальную точку церемонии награждения.

«Институт развития интернета — это структура, которая наблюдает за всеми процессами в области создания новых форм контента, и по возможности ими управляет. Очень важно поддерживать социально значимые проекты, которые прививают правильные привычки, помогают обществу становиться лучше: развивают, образовывают, воспитывают, чтобы человек не потерял душу», — заявил Бикович.