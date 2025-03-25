10 апреля в Vegas City Hall пройдет форум Synergy Woman Forum 2025. На мероприятии выступят женщины, которые добились высот в предпринимательстве и стали лидерами в своей сфере. Также на форуме обсудят заботу о психологическом и физическом здоровье, баланс между работой и жизнью.

Среди спикеров Synergy Woman Forum в этом году — актриса, телеведущая, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Анна Хилькевич, юрист, учредитель «Федерации правовой защиты спорта» Екатерина Гордон, гештальт-терапевт и эксперт федеральных телеканалов Любовь Розенберг, стендап-комик и резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Евгения Искандарова, сооснователь бренда MIXIT Елена Назарова, бизнес-тренер и автор бестселлеров Нина Зверева.

В программе — панельные дискуссии, экспертные выступления и лекции, посвященные инновациям в сфере моды, успеху в шоу-бизнесе и возможностям женщин в предпринимательстве.

«На протяжении нескольких лет Synergy Woman Forum объединяет ведущих экспертов, создавая пространство для обмена знаниями, опытом и стратегиями развития. Наша цель — не только вдохновлять, но и формировать пространство, в котором женское предпринимательство, лидерство и самореализация становятся мощными драйверами социальных и экономических изменений», — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.