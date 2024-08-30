В «Букмейте», книжном сервисе «Яндекса», вышли электронная и аудиоверсии книги «Илон Маск», написанной биографом Уолтером Айзексоном. Бумажную версию выпустило издательство Corpus.

Книга рассказывает о разных сторонах личности Маска. Он показан автором и как визионер, новатор, одержимый идеями о лучшем будущем для человечества, и как деспотичный, несдержанный на язык провокатор. Айзексон описывает, как Маск выкупал Twitter и проводил свои реформы в компании: ввел доступные каждому «синие галочки», сократил штат сотрудников, введение политики «фильтрации по видимости», отказ от «цензуры». Также автор рассказывает и о других проектах миллиардера: нейросети OpenAI, чипах Neuralink, роботе Optimus, а также космических амбициях.

«Не герой и не злодей, безусловно, гений, и, явно, безумец: биография Маска получилась неоднозначной, как и сам Илон. А чего еще ждать от биографии одной из ярчайших фигур нашего времени, написанной главным биографом нашего времени», — поделился Константин Мильчин, шеф-редактор Букмейта.

Проведя с Маском два года почти неразлучно, собрав огромное количество материалов и интервью, Айзексон создал объемный, динамичный портрет одного из самых знаменитых героев нашего времени. Права на экранизацию биографии Маска уже выкупила студия «А24», прославившаяся такими хитами как «Все везде и сразу», «Эйфория», «Прошлые жизни» и многими другими яркими картинами. Режиссером выступит автор «Черного лебедя» и «Кита» Даррен Аронофски.

Уолтер Айзексон — американский журналист, писатель, биограф. Президент Института Аспена, ранее был главой CNN и главным редактором журнала Time. Автор книг «Леонардо да Винчи», «Эйнштейн. Его жизнь и вселенная», «Бенджамин Франклин. Американская жизнь», «Киссинджер. Биография», «Инноваторы», «Стив Джобс» и многих других ярких биографий.