23 апреля в «Букмейте» вышла первая серия триллера писательницы Ольги Птицевой «Край чудес», основанного на реальных историях, произошедших в Ховринской больнице. Эпизоды будет выходить раз в неделю в текстовом формате и в виде аудиосериала.

По сюжету группа героев — блогер Южин, помощница режиссера Кира, оператор Тараса и проводник Костик — приезжает в заброшенную больницу, чтобы снять фильм. Однако им становится понятно, что легенды об этом месте не вымышлены. На каждом этаже их поджидает новая опасность, а проводник скрывает нечто важное. Это не только хоррор, но и история о страхах, взрослении, поиске себя и преодолении травмы.

«Работа над книжном сериалом оказалась увлекательным переосмыслением истории. Этот формат требует особой тщательности в вытачивании сюжетных линий: ни одна сцена не может провиснуть, каждый эпизод должен работать на предвкушение следующего. Так что мои герои стали двигаться быстрее, говорить лаконичнее. Атмосфера заброшки сгущается буквально на первых ступенях, ведущих в ХЗБ [Ховринской заброшенной больницы], а динамика не отпускает до финальных строчек», — рассказывает Ольга Птицева.

Птицева известна как автор дилогии «Хроники болотного края» и городского фэнтези «Там, где цветет полынь», по которому в 2023 году был снят одноименный сериал.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году — предполагалось, что она станет крупнейшим лечебным заведением в СССР. Но спустя несколько лет стройку приостановили, а в 1992 году окончательно заморозили. Здание облюбовали бездомные люди и животные. Вскоре там начали пропадать люди. В 2009 году его обнесли колючей проволокой, а прилегающая территория стала охраняемой.

Заброшенная Ховринская больница обросла легендами. Люди рассказывали друг другу о населявших здание приведениях. Для сталкеров недострой стал достопримечательностью. В 2018 году здание окончательно снесли, а в 2022 году на его месте построили ЖК.