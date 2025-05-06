Российский спортсмен и амбассадор ГК Медскан Иван Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции» (6 Days of France). Он рассказал RTVI, какие мысли его посещали во время забега на длинную дистанцию.

Спортсмен преодолел дистанцию в 1047,512 км за шесть дней. Соревнование проводится ежегодно во французском природном парке Ардешуа, который находится в департаменте Ардеш на юге страны. Участники марафона бегут по замкнутой трассе длиной около одного километра, победителем становится тот, кто сможет преодолеть наибольшее расстояние за шесть суток.

«Сложнее всего бежать ночью и в предрассветные часы. Темно, холодно, организму непривычна ночная активность, когда необходимо спать», — поделился Заборский.

Он отметил, что участники соревнования были приветливы друг с другом, старались помочь. «На таких расстояниях, требующих приложения всех физических и моральных сил, люди сами по себе становятся добрее, более чуткими», — добавил спортсмен.

Заборский рассказал, что за него многие болели, люди поддерживали его в соцсетях и поздравляли с победой. Однако сам марафон — большое испытание для организма. После завершения дистанции сказывается шестидневный дефицит сна.

Также спортсмен поделился, о чем он думал все эти шесть дней, пока бежал:

«В какой-то момент ты думаешь про беговые темы (скорость, план по километрам на ближайший день, график до рекорда и т.п.), в какой-то — о чисто обычных потребностях: что и когда поесть, когда лучше отдохнуть и сколько. Мыслей разных было много. Интересных и не очень. Ночью, на фоне депривации сна, порой приходят какие-то безумные идеи».

Иван Заборский опытный участник сложных марафонов: он победил в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо (285 км) в 2018 году, выиграл в 2014 году Authentic Pheidippides Run (490 км), четыре раза становился финалистом «Спартатлона» (246 км).