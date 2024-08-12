Постапокалиптический триллер, история выживания, паблик-арт в лесу, фильм о подпольных шотландских рейвах, форум-фестиваль про инновации, мюзикл на воде и выставка о протомемах. Куда пойти в Москве на неделе с 12 по 18 августа рассказываем в материале RTVI.

«Тихое место. История М»

15 августа в российский прокат выходит постапокалиптический триллер «Тихое место. История М». Фильм вдохновлен популярной американской трилогией «Тихое место» режиссера Джона Красински, но предлагает свою иную интерпретацию событий. Вместо отношений матери и детей, как в оригинале, «Тихое место. История М» фокусируется на выживании отца и сына в мире, захваченном сверхъестественными существами.

«Братья»

Фильм режиссера Оливье Касаса «Братья» с актерами Матье Кассовицем («Амели», «Мюнхен») и Иваном Атталем («Брижит Бардо: Искусство жить») выходит в прокат в России с 15 августа. Специальные показы ленты пройдут 13 и 14 августа в кинотеатрах «Москино Сокольники» и «Синема Парк Мосфильм».

Фильм Оливье Касаса основан на реальной истории двух маленьких братьев, вынужденных выживать в лесу в течение семи лет. Им пришлось научиться справляться с трудностями, добывать еду, находить способы согреться. Основное действие картины разворачивается в наши дни. Мишель (Иван Атталь) и Патрис (Матьё Кассовиц) уже давно не дети, но пережитое оставило в них след. Оба брата стали успешны, но травмы и секреты прошлого не дают им покоя. В центре повествования оказываются взаимоотношения братьев, чья прочная связь со временем покрывается трещинами.

Быть здесь

В Подмосковье проходит site-specific проект «Быть здесь». На выставке представлены работы 29 художников, которые разместились на трех площадках: в здании недостроенной галереи, в близлежащем лесу и на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Одной из ключевых тем проекта стало исследование взаимовлияния городской и природной среды, природного и рукотворного.

Выставка продлится до 15 сентября. В течение всей экспозиции на территории галереи и ее окрестностей будут проходить регулярные медиации, а также лекции, мастер-классы, перфомансы, танцевальные и йога-практики.

Рейв х Aurore

18 августа в Культурном центре Зотов пройдет показ фильма «Рейв» (18+) — комедия про подпольные рейвы девяностых. В центре сюжета два подростка из маленького шотландского городка, которые отправляются на свою последнюю вечеринку. Последняя битва за свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного движения, в центре которого — анархия и ритмичный бит.

После показа состоится обсуждение с основателями архитектурного бюро Aurore Марией Качаловой и Ольгой Липатовой.

«Территория будущего. Москва 2030»

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», где предствляют инновации и достижения во всех сферах жизни города.

На «Красном Октябре» можно будет увидеть процессы непрерывной трансформации города. Гостей площадки ждут киберсады, современные виды спорта, стрит-арт, маркет и концертная программа. Экспозиция Гостиного Двора расскажет о развитии социальной сферы. Ее главная тематика — единение человека, семьи и города. Манежная площадь станет гастрономическим центром столицы: в кулинарном празднике примут участие 40 ресторанов, кафе, баров, бистро и гастроэнтузиастов, которые представят свои авторские блюда.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Мем. Маяковский медиа»

В Центре «Зотов» продолжается выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная авангардному искусству и творчеству Владимира Маяковского. Центральными экспонатами выставки стали «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В экспозицию вышло свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях.