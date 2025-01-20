Избранный президент США Дональд Трамп и его жена, первая леди Мелания Трамп выпустили собственную криповалюту — $Trump и $Melania. Мемкоины созданы на базе блокчейна Solana. По данным CoinMarketCap, курс монет Трампа составляет $46, а его жены — $8. О том, кому нужны мемкоины и можно ли на них заработать, RTVI рассказал технологический предприниматель Алексей Брагин.

Каким образом выпуск мемкоинов может негативно отразиться на рынке

По данным Bloomberg, выпуск токенов Дональда и Мелании Трамп вызвал критику со стороны руководителей криптовалютных компаний, которые ожидали, что новая администрация США отнесется к сектору цифровых активов серьезно. Опрошенные агентством эксперты считают, что мемкоины «стоили США, президенту и его семье большого количества доверия», а вместо двух новых мемкоинов отрасль стремилась сосредоточиться на ожидаемых шагах Трампа по содействию более широкому росту отрасли после его инаугурации.

Агентство Bloomberg видит, что происходит мгновенное и практически спекулятивное обогащение тех, кто успел вложиться в мемкоины Трампа. Отсюда в понимании Bloomberg возникают риски классической финансовой пирамиды, с её последующим обрушением. Но основной факт, который они упускают в анализе, — это то, что масс-маркет поверил в блокчейн и его проекты. И фактически голосует ногами, переходя своим капиталом в этот сегмент.

Есть великолепная шутка писателя — фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже здесь, оно просто неравномерно распределено».

Поэтому наблюдая за этим прорывом можно увидеть много интересных трендов, которые усилятся в будущем.

Каким станет рынок криптовалюты с приходом Трампа

Экономика цифровых активов, если мы говорим о децентрализованных активах, — это экономика горизонтальных связей и быстрого реагирования. Запуск мемкоинов Трампом позволил ряду пользователей, которые быстро среагировали и закинули свои монеты на кошельки холдера монеты Трамп привлечь значительные средства, став в одночасье миллионерами, когда вместе с монетой Трамп, массово скупили и их активы.

Иными словами, Трамп сейчас создаёт ажиотаж золотой лихорадки в отрасли цифровых финансовых активов, формируя её ценность заново.

И сейчас в неё пойдут колоссальные деньги, которые, абсолютно аналогично, сделают своих первооткрывателей владельцами цифровых золотых приисков. Это интереснейшее явление, когда рынок блокчейна теперь становится прибыльным и массовым по-настоящему, в связи с приходом в него массового инвестора. Теперь вопрос только в том, какие принципы будут лежать в основе глобального регулирования. Говоря языком юриспруденции — запрещено все, что не разрешено, либо разрешено все, что не запрещено. Судя по всему, Трамп и его команда склоняется к последнему. В связи с этим мы увидим расцвет цифровых проектов.

Реально ли спрогнозировать рост или спад валюты Дональда и Мелании Трамп

Хотя мемкоин по своей сути является как бы шуточной, не имеющей фундаментальной ценности монетой, в случае с Дональдом и Меланией Трамп ситуация несколько иная. Ценообразование монет «имени Трампов», по моему мнению, будет больше похоже на поведение акций какой-либо крупной компании: в случае позитивных новостей (президент выполнил обещание, добился каких-то успехов), цена его монеты будет расти. И, конечно, наоборот в случае провала.

Масштаб личности Дональда и Меланим Трамп достаточно большой для того, чтобы эти мемкоины не оказались просто скамом.

В то же время, наличие такого независимого, резервного источника средств всегда полезно и перспективно.

Кто основные покупатели криптовалюты $Trump и $Melania

В первую очередь, это самые массовые игроки рынка — частные инвесторы, физлица. Можно сказать, что те, кто голосовал за Трампа, продолжают голосовать за него уже в цифровом пространстве. Безусловно, также в торгах участвуют и профессиональные игроки рынка, постоянно мониторящие блокчейн, в поисках новых перспективных проектов. Такие например, как CIC Digital.

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