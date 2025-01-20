Мемкоины TRUMP и MELANIA, которые запустили избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, являются «пустышками», выгодными лишь нескольким группам участников крипторынка. Об этом RTVI заявил аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

По его словам, первая и основная группа бенефициаров — это команда, которая стоит за созданием мем-монеты. Вторая группа — успевшие купить мемкоин быстрее всех, пока не взлетела цена. Третья — это «команды протоколов, на которых запускается мемкоин, и те, кто держит токены этих протоколов».

Першиков отметил, что запущенный на блокчейне Solana мемкоин TRUMP позитивно отразился на курсе токена SOL, который обязательно надо было приобрести перед покупкой токена от американского президента.

«Для подавляющего большинства участников рынка смысла в этих мемкоинах нет, так как они чаще всего покупают активы, когда основная фаза роста закончена. Да и ценности в мемкоинах нет: они не создают ничего нового для отрасли, по сути являясь пустышкой, рост цен на которую поддерживается исключительно за счет сильного спроса и покупок. Как только хайп проходит — цена мемкоинов имеет свойство рушиться на 70—100% за короткий срок», — предупредил эксперт.

Мемкоин TRUMP был запущен в сети Solana 18 января, его цена на Binance доходила до $77. В день инаугурации Трампа, 20 января, мем-монета торговалась по $57,7. Суточный объем торгов TRUMP превысил $52 млрд. Накануне, 19 января, общий объем торгов TRUMP превысил $26,7 млрд при рыночной капитализации около $14 млрд.

Свою мем-монету MELANIA представила и будущая первая леди США Мелания Трамп. Ее мемтокен выпущен на блокчейне Solana. Сегодня, 20 января, он торговался по 12,26 доллара, его капитализация достигла $8 млрд.

На фоне внимания к обоим мемкоинам вечером 19 января цена Solana поднялась до $294. Сейчас эта монета занимает пятую строчку в списке крупнейших, ее рыночная капитализация составляет около $126 млрд.

В ходе гонки за кресло президента США Трамп пообещал сделать страну «криптостолицей планеты» и «биткоин-сверхдержавой мира». После его победы на выборах биткойн обновил исторический максимум в $100 тысяч. Сегодня на фоне приближающейся инаугурации эта криптовалюта снова достигла рекордной цены, перевалив за $109 тысяч.