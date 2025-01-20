Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше $109 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 09:56 мск, криптовалюта росла на 3,63%, до $109,588 тысяч. К 10:01 мск стоимость биткоина замедлила рост и находилась на уровне $107,986 тысяч. (+2,41%).

До этого стоимость биткоина устанавливала исторический максимум 17 декабря 2024 года, поднявшись до $108,353 тысяч.

Курс биткоина начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США, с отметки $68 тысяч. С тех пор стоимость криптовалюты много раз обновляла исторический максимум.

В прошлый понедельник, 13 января, биткоин опускался ниже $90 тыс. впервые за два месяца, после чего вернулся к росту.