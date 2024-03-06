В концертном комплексе «Роза холл» подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Были вручены награды победителям в 14 номинациях.

Лучшим в категории «Проектом в вертикальном формате» назван веб-сериал «Ваня, спасай!» с Ваней Дмитриенко в главной роли. Анимационный сериал про изобретательных подростков «Супергерои.ру» признан лучшим в категории «Анимационный проект».

«Символично, что в этом году премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причем часто не только в России. В российском интернете таких стало очень много — по сравнению с прошлым годом произошел заметный скачок в количестве и качестве проектов, подавшихся на соискание премии. Экспертам и жюри было непросто выбрать лучших», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В специальных номинациях были также отмечены молодежные проекты. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе — «Вызов», — стал победителем в спецноминации «Мы из будущего». Молодежный актерский ансамбль сериала «Слово пацана» выиграл в категории «Голос поколения». Премия присуждена «за миссию быть ответственным голосом своего поколения», её вручили актерам Григорию Дуднику и Ярославу Могильникову.

В номинации «Наука в фокусе» лучшим названо научно-развлекательное шоу «Наука для всех». В каждом выпуске приглашенный ученый объясняет научную теорию блогеру-инфлюенсеру, который в конце выпуска должен ее пересказать. Игра Atomic heart была удостоена приза «Конструируя новую реальность» с комментарием «за создание нового измерения, в котором соединение искусства и цифры позволяют человеку взглянуть на мир по-новому».