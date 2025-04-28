28 апреля в Москве стартует фестиваль перформативных искусств PERFORMA, в программе открытия — концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву. Основатель фестиваля Евгения Лассарь рассказала RTVI, что еще запланировано в рамках фестиваля и какие звезды готовят свои перфомансы.

В чем суть фестиваля PERFORMA? Какова его основная идея?

Проект PERFORMA это платформа, объединяющая проекты, в которых не существует жанровых ограничений. PERFORMA — это коллаборации на стыке полярных жанров, примерами могут служить такие проекты, как: коллаборации Игорь Яковенко х FEDUK, Алексей Ретинский х Хаски и Настасья Хрущева х Слава КПСС для «Выкса-фестиваля».

PERFORMA создает лабиринты музыкальных и художественных ситуаций, не укладывающиеся в существующие музыкальные форматы — «Концерт тишины», перформанс «Открытая репетиция оркестра», пластическая инсталляция вместе с Context. Diana Vishneva, фольклорный рейв-перформанс KOROWOD вместе с Cosmoscow, «Silent Opera: в поисках протагониста» для BIBLIOTHECA — таким образом, наши события становятся игрой.

Что такое перформативное искусство для вас?

В основе PERFORMA — жанр перформанса, это про «здесь и сейчас», а значит это и вызов самой себе, и вызов ставшему привычным. Наши художественные эксперименты обостряют чувства, а значит это возможность выйти на новый уровень диалога — ведь мы понимаем перформанс как потребность людей сократить расстояние, стать ближе друг другу. Это возможность диалога полярных идей, который сокращает этот немыслимый экзистенциальный разрыв между нами.

Как вы считаете, какое место занимает перформативное искусство в современной культуре?

Перформанс как уличный акционизм, перформанс как поступок сейчас в изгнании, перформанс как не только высказывание художника, но опыт для зрителя — это как раз те воды, где можно утолить свою жажду свободы.

Перформанс — это проживание ситуации, потому мы не повторяем наши перформансы. Статичность и предсказуемость — то, чего перформативность не приемлет.

У перформативного искусства экзистенциальные и эстетические цели — новый опыт. Пережив этот опыт зрители не только открывают целый пласт новых для себя культурных явлений, но часто и новую модель жизни, становятся более свободными и независимыми по отношению к общественным нормам, сокращают разрыв с другими.

Почему вы решили начать фестиваль с концерта музыки Таривердиева?

Нам хотелось сделать безусловное по своему обращению к зрителям событие, событие, которое тронет сердца — музыка Микаэла Таривердиева живет в каждом человеке, выросшего в русской культуре, нет людей, выросших в России, которые не слышали бы музыки этого композитора, поэтому для нас это событие отвечает сути новой платформы — слушательский опыт, разворачивающий нас нашему подсознанию, отсылающий к культурному коду, опыт позволяющий дешифровать и самоидентифецировать себя. Возможно, кто-то, как и я, отметит, что состоит в том числе из музыки Таривердиева.

Почему в концерте не будет музыки из «Иронии судьбы»?

В следующем году у Микаэла Леоновича 95-летие, и мы знаем, что запланировано большое количество концертов-посвящений, программа составлена с учетом рекомендаций Веры Таривердиевой, музыковеда и вдовы Микаэла Леоновича, как правообладатель она видит всю программную картину предстоящего года, потому мы собрали такую программу, которая позволит тем, кто любит музыку Таривердиева, слушать концерты в других залах без повторов, но музыка из «Иронии судьбы» будет.

Какие еще события запланированы в рамках фестиваля? Какие у вас планы на будущее после завершения первого фестиваля?

Мы мыслим сериями — мы предлагаем нашей аудитории коллекционировать впечатления, проводить свое собственное художественное исследование контекста, где композиторы и художники — главные герои исследования, которое помогает интерпретировать то, что нас окружает и нас самих.

Среди событий, намеченных в первом сезоне — барочная опера в библиотеке, танго-перформанс на музыку Шнитке с электроникой, симфоническое караоке и несколько событий в жанре социальной хореографии с современными художниками. Как и всегда, события будут представлены в самых необычных локациях города.