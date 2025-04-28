28 апреля в Москве стартует фестиваль перформативных искусств PERFORMA, в программе открытия — концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву. Основатель фестиваля Евгения Лассарь рассказала RTVI, что еще запланировано в рамках фестиваля и какие звезды готовят свои перфомансы.

Евгения Лассарь
основатель фестиваля PERFORMA

В чем суть фестиваля PERFORMA? Какова его основная идея?

Проект PERFORMA это платформа, объединяющая проекты, в которых не существует жанровых ограничений. PERFORMA — это коллаборации на стыке полярных жанров, примерами могут служить такие проекты, как: коллаборации Игорь Яковенко х FEDUK, Алексей Ретинский х Хаски и Настасья Хрущева х Слава КПСС для «Выкса-фестиваля».

Пресс-служба фестиваля PERFORMA

PERFORMA создает лабиринты музыкальных и художественных ситуаций, не укладывающиеся в существующие музыкальные форматы — «Концерт тишины», перформанс «Открытая репетиция оркестра», пластическая инсталляция вместе с Context. Diana Vishneva, фольклорный рейв-перформанс KOROWOD вместе с Cosmoscow, «Silent Opera: в поисках протагониста» для BIBLIOTHECA — таким образом, наши события становятся игрой.

Что такое перформативное искусство для вас?

В основе PERFORMA — жанр перформанса, это про «здесь и сейчас», а значит это и вызов самой себе, и вызов ставшему привычным. Наши художественные эксперименты обостряют чувства, а значит это возможность выйти на новый уровень диалога — ведь мы понимаем перформанс как потребность людей сократить расстояние, стать ближе друг другу. Это возможность диалога полярных идей, который сокращает этот немыслимый экзистенциальный разрыв между нами.

Пресс-служба фестиваля PERFORMA

Как вы считаете, какое место занимает перформативное искусство в современной культуре?

Перформанс как уличный акционизм, перформанс как поступок сейчас в изгнании, перформанс как не только высказывание художника, но опыт для зрителя — это как раз те воды, где можно утолить свою жажду свободы.

Перформанс — это проживание ситуации, потому мы не повторяем наши перформансы. Статичность и предсказуемость — то, чего перформативность не приемлет.

У перформативного искусства экзистенциальные и эстетические цели — новый опыт. Пережив этот опыт зрители не только открывают целый пласт новых для себя культурных явлений, но часто и новую модель жизни, становятся более свободными и независимыми по отношению к общественным нормам, сокращают разрыв с другими.

Пресс-служба фестиваля PERFORMA

Почему вы решили начать фестиваль с концерта музыки Таривердиева?

Нам хотелось сделать безусловное по своему обращению к зрителям событие, событие, которое тронет сердца — музыка Микаэла Таривердиева живет в каждом человеке, выросшего в русской культуре, нет людей, выросших в России, которые не слышали бы музыки этого композитора, поэтому для нас это событие отвечает сути новой платформы — слушательский опыт, разворачивающий нас нашему подсознанию, отсылающий к культурному коду, опыт позволяющий дешифровать и самоидентифецировать себя. Возможно, кто-то, как и я, отметит, что состоит в том числе из музыки Таривердиева.

Почему в концерте не будет музыки из «Иронии судьбы»?

В следующем году у Микаэла Леоновича 95-летие, и мы знаем, что запланировано большое количество концертов-посвящений, программа составлена с учетом рекомендаций Веры Таривердиевой, музыковеда и вдовы Микаэла Леоновича, как правообладатель она видит всю программную картину предстоящего года, потому мы собрали такую программу, которая позволит тем, кто любит музыку Таривердиева, слушать концерты в других залах без повторов, но музыка из «Иронии судьбы» будет.

Пресс-служба фестиваля PERFORMA

Какие еще события запланированы в рамках фестиваля? Какие у вас планы на будущее после завершения первого фестиваля?

Мы мыслим сериями — мы предлагаем нашей аудитории коллекционировать впечатления, проводить свое собственное художественное исследование контекста, где композиторы и художники — главные герои исследования, которое помогает интерпретировать то, что нас окружает и нас самих.

Среди событий, намеченных в первом сезоне — барочная опера в библиотеке, танго-перформанс на музыку Шнитке с электроникой, симфоническое караоке и несколько событий в жанре социальной хореографии с современными художниками. Как и всегда, события будут представлены в самых необычных локациях города.