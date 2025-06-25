Сериал «Игра в кальмара» может получить продолжение в виде спин-оффа. Об этом в интервью Entertainment Weekly заявил шоураннер и режиссер проекта Хван Дон-хёк.

Он предположил, что события нового сериала могут развернуться в промежутке между первым и вторым сезоном, когда главный герой Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ), победивший в смертельных играх, набирает команду для поиска организаторов игры. «Я мог бы показать, чем занимались рекрутеры или люди в масках вне игровой арены. Это некоторая смутная идея, которая у меня есть, и которая, возможно, будет развита в будущем», — поделился Хван Дон-хёк.

Также режиссер подчеркнул, что на третьем сезоне история Ги-хуна будет завершена. Однако в рамках вселенной сериала останется достаточно места для различных спин-оффов.

Финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет уже 27 июня на Netflix. В центре сюжета сериала — загадочный остров, куда бедняки попадают, чтобы закрыть долги. Им обещают, что они смогут заработать денег, играя в детские игры. Однако оказывается, что каждая игра — смертельное испытание, а до самого финала может добраться только один человек. Первый сезон завершился победой Сон Ги-хуна, который выиграл 45,6 миллиарда южнокорейских вон, что эквивалентно примерно 38,5 миллионам долларов. Герой обещает себе, что потратит все деньги на помощь семьям погибших игроков, он клянется сделать все возможное, чтобы наказать организаторов игр. Во втором сезоне Ги-хун снова попадает на остров, на этот раз у него есть план, как остановить игру.

Сериал «Игра в кальмара» стал одним из самых популярных сериалов в истории Netflix. Первый сезон был просмотрен 111 миллионами зрителей по всему миру всего за несколько недель после премьеры. Режиссер Хван Дон-хёк рассказывал, что на него была возложена очень большая ответственность, из-за чего он испытывал постоянный стресс: он потерял несколько зубов и планировал больше не заниматься настолько сложными съемками.