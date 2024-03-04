22-24 апреля в отеле Ritz Carlton, расположенном в Дубайском международном финансовом центре (DIFC), состоится ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей».

Место проведения является свободной экономической зоной площадью 110 гектаров, что позволит объединить 2 тыс. очных и более 10 тыс. онлайн-участников из более чем 45 стран на новой коммуникационной платформе для взаимодействия России со странами Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) — «Мир возможностей».

Ключевыми темами форума станут ИТ, энергетика, инновации, креативная экономика, транспорт, образование, здравоохранение, торговля и экспорт.

В мероприятии примут участие представители органов власти стран, руководители ведущих российских банков, главы корпораций и регионов, руководители крупнейших ИТ-компаний, главы энергетических компаний и ведущие эксперты рынка. Дискуссии будут построены вокруг тем, связанных с развитием международных отношений и обменом опытом для расширения бизнеса и рынков сбыта с использованием ресурсов ближневосточных и российских компаний.

Организует форум корпорация «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс.