5 сентября кинокомпания «Атмосфера кино» выпустит в российский прокат комедийный триллер «Как взломать экзамен». На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер фильма.

Главная героиня — талантливая девушка Линн, которая попадает в элитную школу. Правда, в отличие от большинства, она из бедной семьи, поэтому в новом классе ей непросто. Вскоре у нее появляется подруга Грейс, которая помогает новенькой влиться в школьную жизнь. За это Линн дает ей списать на зачете, тогда все остальные одноклассники предлагают умной девушке хорошую сделку: она находит способ решить их тесты на финальном экзамене, они ей за это платят. Только обмануть систему не так просто, когда речь идет о таком серьезном экзамене.

«Как взломать экзамен» — американская адаптация тайского хита Chalard Games Goeng. Он побил рекорды кассовых сборов в ряде азиатских стран, включая Китай, что сделало его самым успешным тайским фильмом за всю историю.

Режиссером американской картины выступил один из авторов сериалов «Утреннее шоу» и «Как избежать наказания за убийство» Дж.С.Ли. Продюсеры картины — Эрик Фейг («Мистер и миссис Смит»), Патрик Вахсбергер («CODA: Ребенок глухих родителей»). В фильме снимались Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»), Тэйлор Хиксон («Дэдпул»), Каллина Лян («Расскажи мне всё»), Джабари Бэнкс («Бель Эйр»), Сара-Джейн Редмонд («Секретные материалы») и другие.