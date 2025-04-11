17 апреля в российский прокат выйдет анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Порко Россо». Кинопрокатная компания RWV Film опубликовала обновленный трейлер картины.

Сюжет аниме основан на трёхсерийной акварельной манге Хаяо Миядзаки «Век летающих лодок», которая была опубликована в журнале Monthly Model Graphix в 1992 году. Изначально планировалось, что это будет лёгкий короткометражный фильм для развлечения пассажиров на борту самолётов «Japan Airlines», но Миядзаки так захватила история, что он превратил её в полнометражную картину. Во время производства фильма началась война в Югославии, которая сильно потрясла Миядзаки, и это отразилось на атмосфере фильма. Режиссёр захотел показать в своей картине последствия войны и то, как она меняет людей, поэтому сделал фильм более серьезным и зрелым, чем планировалось изначально.

В центре сюжета история виртуозного пилота Марко Паготт, который был проклят и превращен в человекообразного свина и теперь известен как Порко Россо. Он живет на небольшом острове в Адриатическом море и зарабатывает на жизнь охотой за воздушными пиратами. Однажды Порко бросает вызов молодой и амбициозный американский пилот Кертис, нанятый пиратами. В результате столкновения самолет Порко поврежден, и он вынужден отправиться в Милан, чтобы починить его. Там он знакомится с юной и талантливой авиамехаником Пикколо, с которой у героя завязывается дружба.