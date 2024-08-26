6 сентября в Центре «Зотов» откроется выставка «От утопии к театру» к 150-летию Всеволода Мейерхольда, подготовленная совместно с Бахрушинским музеем. В экспозиции будут представлены реконструкции и эскизы костюмов, фотографии сцен, спектаклей и конструкций, а также негативы рукотворных титров и афиши.

Выставочный проект знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы: «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Земля дыбом», «Д. Е.» и «Лес». Всего на выставке представят 270 экспонатов.

Выставка рассказывает о том, как работал Всеволод Мейерхольд. Он разработал не только теоретическое, но и практическое основание конструктивизма в своем театре, сотрудничал с новаторами русского авангарда — художницами Любовью Поповой и Варварой Степановой. Вместе они придумали трансформирующуюся мебель, прозодежду, «оголенную» сцену, использовали «внесценные» декорации, которые легко перемещались по городу, что позволяло играть спектакли в скверах и парках по всей Москве.

В рамках параллельной программы к выставке будет работать лекторий от театроведа Анастасии Паукер, которая расскажет о театральном языке режиссера и его актуальности. Кандидат искусствоведения Федор Софронов проведет лекцию-концерт. В программе также ожидаются семейные театральные мастер-классы, третья читка в рамках проекта «Неснятые сценарии» в постановке Саввы Савельева, пластический интенсив и повтор семейного спектакля Александра Горчилина «Никак не называется, или Бим в поисках Бо».

Выставка продлится до 19 января 2025.