В Москве задержали бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» по подозрению в даче взятки. Об этом 29 января сообщают ТАСС и телеграм-канал «112» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным «112», Анохин подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. Как утверждает телеграм-канал, речь идет о сумме в 50 млн рублей. Получатель денег также задержан, пишет «112».

«Анохин задержан в рамках уголовного дела о даче взятки. С ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник ТАСС.

С Анохиным проводятся следственные действия, сообщил источник РИА Новости.

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов в разговоре с Mash заявил, что задержание Анохина не связано с деятельностью компании. Одновременно с этим в пресс-службе букмекерской компании сообщили, что Анохин покинул пост генерального директора в январе.

«Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

Исполняющим обязанности гендиректора «Фонбета» стал Константин Линев, который до этого был исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам.

Анохин занимал должность гендиректора «Фонбета» с апреля 2022 года. С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года он возглавлял футбольный клуб «Химки», а с 2016-го по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).