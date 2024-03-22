При стрельбе в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник», пострадали около 50 человек, более десяти погибли. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник. Официальной информации о количестве жертв и раненных пока нет.

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента передало, что огонь в здании открыли по меньшей мере три человека в камуфляже. По данным телеграм-канала Mash, нападавших может быть пятеро. На видео, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что огонь вели в упор по людям из автоматического оружия.

Вслед за стрельбой в «Крокус Сити Холле» произошел взрыв, в результате которого в здании вспыхнул пожар. У охваченного огнем здания начала рушиться кровля. При этом, по данным Baza, в здании остаются заблокированными около 100 человек. Пожарные не могут войти внутрь, так как ждут прибытия спецназа, пишет телеграм-канал. По данным ТАСС, огнем охвачена уже треть здания.

На место происшествия стягивается все больше машин скорой помощи. Минздрав Подмосковья сообщает, что к «Крокус Сити» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. В районе 65—67 км МКАД затруднено движение машин в обе стороны, отмечает Дептранс.