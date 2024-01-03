13-летний американский школьник Уиллис Гибсон из штата Оклахома стал первым в истории человеком, который дошел до победного уровня в игре «Тетрис» 1988 года для Nintendo. По данным Daily Mail, аналогичный результат смог ранее достичь только искусственный интеллект.

Гибсон, который на стримах выступает под именем Blue Scuti, с помощью геймерских методик сумел за 38 минут практически «сломать» «Тетрис», когда блоки стали падать с большой скоростью, а игра зависла, что для этой версии означает победу.

Как пишет Daily Mail, Гибсон в «Тетрис» играет с 11 лет, ежедневно тренируясь от 3 до 5 часов. Школьник также рассказал, что участвовал в турнире по «Тетрису» просто, чтобы поиграть с интересными соперниками, и совсем не ожидал такого результата. Свой рекорд Уиллис посвятил отцу, который умер в октябре 2023 года.

До этого геймеры считали самым сложным переход с 29 на 30-й уровень, Гибсон добрался до 157-го.