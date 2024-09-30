Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет из трех законопроектов, призванных изменить миграционную политику, сообщил RTVI источник в комиссии.
Законопроекты разработали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Первым законопроектом предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.
«Законопроект направлен на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и обеспечение общественной безопасности», — отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Вторым законопроектом планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности.
Третий законопроект устанавливает меры повышенной ответственности за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.
Также предлагается усилить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. В частности, речь идет о внесении изменений в части 1 и 2 статьи 19.23 КоАП, согласно которым вводится наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что все одобренные правкомиссией законопроекты будут внесены в Госдуму во вторник, 1 октября.
По словам Володина, также разработаны еще два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них предполагает внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и оформления поддельных документов для постановки иностранных граждан на учет. Еще одна инициатива вводит полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
В то же время комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законы об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, сообщила на пресс-конференции 30 сентября вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Также в числе прорабатываемых мер по изменению миграционной политике депутат назвала актуализацию перечня инфекционных заболеваний.
«Мы настаиваем на том, чтобы профильное министерство проработало вопрос об актуализации перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе включив в него гематит B и С. Это позволит проверять приезжающих мигрантов на наличие и этих серьезный заболеваний», — предложила Яровая.