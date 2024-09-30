Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет из трех законопроектов, призванных изменить миграционную политику, сообщил RTVI источник в комиссии.

Законопроекты разработали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Первым законопроектом предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

«Законопроект направлен на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и обеспечение общественной безопасности», — отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Вторым законопроектом планируется отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности.

Третий законопроект устанавливает меры повышенной ответственности за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан.

Также предлагается усилить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев. В частности, речь идет о внесении изменений в части 1 и 2 статьи 19.23 КоАП, согласно которым вводится наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет и штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а при повторном совершении — штраф с конфискацией от 10 до 60 млн рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что все одобренные правкомиссией законопроекты будут внесены в Госдуму во вторник, 1 октября.

По словам Володина, также разработаны еще два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них предполагает внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и оформления поддельных документов для постановки иностранных граждан на учет. Еще одна инициатива вводит полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

В то же время комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики готовит изменения в законы об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы, сообщила на пресс-конференции 30 сентября вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Также в числе прорабатываемых мер по изменению миграционной политике депутат назвала актуализацию перечня инфекционных заболеваний.