В результате ночной атаки БПЛА на Воронеж пострадали 16 человек, 13 госпитализированы, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев. Минобороны России ранее заявило, что за ночь над регионом были сбиты 12 беспилотников.

По словам Гусева, 15 человек, включая подростка, пострадали в Центральном и Коминтерновском районах. В основном у них осколочные ранения и резаные раны, у несовершеннолетнего повреждено бедро.

«Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с легкой травмой)», — рассказал глава Воронежской области.

Гусев отметил, что еще одна женщина из сельского района попала в больницу с осколочным ранением плеча. Он отметил, что поручил руководителям больниц взять лечение всех раненых на особый контроль.

«Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь», — добавил губернатор.

Глава Воронежа Сергей Петрин рассказал, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет изменено, автобусы перенаправят по другим улицам.

«Также в одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние», — добавил он.

«Вести Воронеж» пишут, что обломки сбитых БПЛА прилетели в здания, которые находятся в центре города, а также в Дом пионеров, во дворе которого сгорели машины. Кроме жилых многоэтажек, также были повреждены «Додо Пицца» и «Галерея Чижова».

Как сообщает Voronezh1, после атаки БПЛА и отмены угрозы атаки беспилотников в Воронеже начались перебои с мобильным интернетом в некоторых районах и у отдельных операторов.

Об атаке БПЛА также сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что в Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом, жертв и пострадавших нет. Еще один дрон упал в Ельце на территории промышленной зоны, один человек пострадал.

Минобороны России сообщило, что за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 55 беспилотников самолетного типа. 32 из них над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью, по одному — над Ростовской и Курской областями.