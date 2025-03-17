Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу над лучшей теннисисткой мира белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе. Он относится к престижной категории WTA-1000.

17-летняя Андреева победила Соболенко второй раз за шесть матчей. Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Россиянка выиграла второй «тысячник» за месяц — 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Всего на счету Андреевой теперь три трофея WTA за карьеру. Она заняла третье место в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

Так высоко российские теннисистки не стояли в рейтинге со времен Марии Шараповой, которая в последний раз входила в топ-6 в феврале 2016 года. Андреева стала третьим игроком за последние 40 лет, кто смог обыграть первую и вторую ракеток мира на одном турнире до достижения 18-летия — после Штеффи Граф (1987) и Серены Уильямс (1999).

За победу российская спортсменка получит более $1,2 млн призовых и тысячу очков, что позволит ей подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.

В календаре Женской теннисной ассоциации (WTA) престижнее «тысячников» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.