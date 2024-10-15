Группа из 12 туристов попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района Республики Алтай, погибла девушка. Об это сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 14 октября, тургруппа была зарегистрирована. Под камнепадом на месте погибла 18-летняя жительница Бердска в Новосибирской области. Еще двое туристов получили травмы ― 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний житель Перми.

Пострадавшую девушку доставили с травмой головы в Акташскую больницу, сообщили в республиканском следственном управлении СК. В МЧС уточнили, что она могла передвигаться самостоятельно и шла навстречу спасателям вместе с другими членами группы. Пострадавший молодой человек получил травму ноги.

По данным портала NGS.ru, у туриста перелом бедра. Baza пишет, что его эвакуируют вертолетом. В эвакуации тургруппы в районе камнепада участвуют девять спасателей и две единицы техники.

«Местность там горная, труднодоступная. Надеемся, что к концу дня сможем всех эвакуировать», — заявили NGS.ru в МЧС.

По данным Baza, туристы отправились в поход из села Акташ утром 14 октября, через несколько часов они попали под камнепад. В группу входили участники секции горного туризма Новосибирского государственного университета.

В пресс-службе НГУ сообщили, что поход организовали не студенческие объединения университета, а инициативная группа, в которую входили представители разных организаций и вузов.

«Выход группы был согласован в маршрутно-квалификационной комиссии по правилам Федерации спортивного туризма России. Группа заявлена в маршрутных документах и фактически является группой туристов Новосибирской области», — объяснили в университете.

Поход должен был завершиться 20 октября. По факту гибели туристки проводится проверка. Тело девушки направят на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи установят организатора турпохода и дадут юридическую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в СК.