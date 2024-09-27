Швейцарская велосипедистка Мюриэль Фуррер умерла в возрасте 18 лет после падения во время чемпионата по шоссейному велоспорту в Цюрихе. Об этом сообщает Международный союз велосипедистов.

«Со смертью Мюриэль Фуррер международное велосипедное сообщество потеряло гонщицу с блестящим будущим», — говорится в заявлении.

Велогонщица упала 26 сентября во время женской юниорской шоссейной гонки и получила серьезную травму головы. Ее доставили в больницу вертолетом в крайне тяжелом состоянии. На следующий день она умерла в университетской больнице Цюриха.

По данным Der Spiegel, Фуррер упала в лесном массиве на северной стороне Цюрихского озера. Таблоид Bild утверждает, что спортсменка какое-то время после аварии оставалась вне поля зрения сотрудников сопровождения на мотоциклах и автомобилях.

Гонка проходила при сильном дожде, рассказала изданию Blick одна из участниц соревнований. При этом она отметила, что спуск через лес, где упала Фуррер, «не представлял особой опасности». По словам спортсменки, участницы гонки развивали скорость до 80-90 км/ч.