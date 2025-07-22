Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Рози Рош была найдена мертвой в собственном фамильном доме в Нортоне 14 июля, сообщает The Sun. Тело девушки обнаружили ее мать и сестра, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.

Перед гибелью, как пишет издание, Рош собиралась в поездку со своими друзьями.

Расследование гибели девушки начал коронерский суд Уилтшира и Суиндона, но позже отложил его до 25 октября. Коронер Грант Дэвис пояснил, что полиция «сочла смерть не вызывающей подозрений и не имеющей отношения к делу третьих лиц».

Газета Yorkshire Post 19 июля опубликовала некролог, в котором члены семьи вспоминают Рош как «дорогую дочь, сестру и внучку».

«Рош, Рози Джинн Берк. Скончалась в понедельник, 14 июля 2025 года. Любимая дочь Хью и Пиппы, невероятная сестра Арчи и Агаты, внучка Дерека и Рэй Лонг», — говорится в публикации.

В некрологе отмечается, что похороны пройдут в частном порядке, панихида состоится позднее.

Соболезнования семье погибшей выразило руководство Даремского университета, где она изучала английскую литературу.

«Ее любили за креативность, энергию, любовь к книгам, поэзии и путешествиям, а также за многие другие таланты. Нам будет очень не хватать ее. Наши мысли и соболезнования с семьей и друзьями Рози », — говорится в публикации.

Семья девушки, а также принцы Уильям и Гарри отказались от комментариев, пишет The Sun.