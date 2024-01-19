Японцы впервые в истории страны осуществили мягкую посадку своей исследовательской станции на поверхность Луны. Аппарат SLIM стал второй попыткой японцев высадиться на спутник Земли — новая система навигации позволила осуществить задуманное, аппарат мягко сел в заранее выбранном районе на склоне небольшого кратера.

«Телеметрия показала — есть касание», — сообщил переводчик трансляции с японского языка.

Лунная посадочная миссия SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) была запущена в сентябре 2023 года из Космического центра Танэгасима при помощи тяжелой ракеты H-IIA вместе с рентгеновской обсерваторией XRISM. SLIM стала второй попыткой японцев запустить лунную станцию собственного производства за последний год — в апреле прошлого года посадка аппарата «Хакуто-Р» компании ispace закончилась крушением. Сразу после запуска SLIM использовал собственные двигатели для достижения орбиты Луны и вышел на нее в конце декабря. Выйдя на полярную орбиту, аппарат стал медленно снижаться, чтобы произвести посадку 19 января с возможностью повторной попытки 16 февраля.

Учитывая то, сколько в последнее время состоялось неудачных попыток прилунения различных аппаратов, которые разбились именно на последней стадии снижения, к посадке японского зонда приковано огромное внимание.

«Начало торможения для достижения поверхности Луны заставит затаить дыхание, станет 20-ю минутами ужаса», — сказал ранее один из руководителей миссии Кенджи Кушики.

В отличие от разбившейся в августе 2023 года российской станции «Луна-25» и удачно прилунившегося индийского аппарата «Чандраян-3» японский лендер имеет более скромные размеры — его масса составляет всего 200 кг.

Основной целью миссии должна стать демонстрация технологии точной посадки в заранее выбранном районе шириной не более 100 м.

Для сравнения, американский аппарат Peregrine, который недавно из-за утечки топлива не смог достичь лунной поверхности и стать первым за полвека американским аппаратом, севшим на Луну, должен был сесть в выбранном районе с точностью в несколько километров.

Стандартный способ прилунения посадочных аппаратов основан на использовании траектории, заложенной еще на Земле. Для этого используются внутренние инерциальные измерители аппарата и навигационные инструменты, контролирующие посадку, такие как акселерометры и радары, определяющие ускорение и расстояние до поверхности. Такой способ посадки обеспечивает точность в несколько километров и не дает гарантии от опрокидывания аппарата в случае посадки на неровную поверхность.

Система навигации аппарата SLIM при посадке основана на «умных глазах», анализирующих получаемую визуальную информацию. При посадке SLIM будет снимать районы под собой и накладывать свое местоположение на карты поверхности, ранее полученные другими спутниками, и в реальном времени корректировать свою посадочную траекторию.

На последнем этапе прилунения аппарат сделал небольшую «горку», временно подняв свою орбиту с 15 до 25 км над поверхностью, чтобы перейти к вертикальному снижению.

Эксперты отметили, что в случае удачи Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, сумевшей совершить мягкую посадку своего аппарата на Луне.

Целью миссии, в отличие от последних экспедиций разных стран, намеревавшихся сесть на южном полюсе, стал склон небольшого ударного кратера Сиори внутри моря Нектара, сформированного, как считают ученые в далеком прошлом благодаря вулканической активности. В этом месте с наклоном 6-7 градусов аппарат будет изучать состав пород, чтобы лучше понять вопросы, связанные с происхождением Луны. Одним из минералов, представляющих интерес, станет оливин на склонах кратера, который ранее был обнаружен японской орбитальной миссией «Кагуя»

«Внимательное изучение таких минералов может дать информацию о лунной внутренней структуре Луны и ее образовании, — пояснили в агентстве JAXA. — В то же время районы выбросов вещества из кратеров обычно избегаются миссиями из-за сложности посадки внутри области выбросов на склонах, окружающих кратеры».

SLIM оснащен многодиапазонной камерой для исследования минералогического состава окружающих пород. Непосредственно перед посадкой от станции отделился небольшой аппарат Lunar Exploration Vehicle-1, чтобы исследовать место высадки.

Кроме того, на борту лендера находится шарообразный ровер SORA-Q, спроектированный Tomy, японской компанией, производящей игрушки-трансформеры. Он будет передвигаться по поверхности, изменяя свою форму. NASA снабдило посадочную станцию уголковым отражателем, наподобие тех, что стояли на аппаратах «Чандраян», «Аполлонах» и советских луноходах для измерения точного расстояния до Луны с Земли методом лазерной локации.